Alessia Marcuzzi, la foto Instagram: “Ho le gambe storte, lo so” (Di giovedì 30 luglio 2020) Alessia Marcuzzi: “Ecco le mie gambe storte” Alessia Marcuzzi ha pubblicato una foto su Instagram con una didascalia che ha lasciato di stucco i fan: “Vi anticipo – scrive la celebre conduttrice – Sono molto storte, lo so. Mio marito dice che le mie gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che si componevano con delle calamite… Avete presente? Solo che a me le hanno attaccate al contrario, scambiando la tibia destra con la sinistra. Ma io le scopro comunque. E cammino fiera. Un difetto puo’ diventare la vostra particolarita’ e rendervi unici, ricordatelo”. Visualizza questo post su ... Leggi su tpi

