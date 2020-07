Alessia Marcuzzi ironizza sulle sue gambe: “Fiera”. E anche il marito ci scherza su (Di giovedì 30 luglio 2020) Non c’è niente da dire, Alessia Marcuzzi è davvero splendida. Ma la perfezione non esiste, si sa: e così la conduttrice pubblica una foto in cui mette in mostra il suo “difetto”, ridendoci su. Anzi, a quanto pare anche suo marito Paolo Marconi Calabresi ironizza sulla questione. Il piccolo sfogo di Alessia Marcuzzi su Instagram ha sorpreso tutti. Di recente è stata impegnata in un lungo shooting fotografico che l’ha portata dapprima sul Monte Terminillo e poi sulle sponde del delizioso Lago Albano, nella zona dei Castelli Romani. La conduttrice ha deciso di pubblicare in anteprima via social alcuni splendidi scatti del suo nuovo servizio, uno dei quali è decisamente particolare. La foto in ... Leggi su dilei

