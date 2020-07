Alessia Marcuzzi il marito Paolo Calabresi Marconi precisa: ”lei è mia” (Di giovedì 30 luglio 2020) Con un tempismo che a molti malpensanti è parso sospetto, riappare al fianco di Alessia Marcuzzi il marito Paolo Calabresi Marconi. Certo, quello, fino a prova contraria, è il suo posto, ma era da un po’ che non si faceva vedere. Ed è da qualche settimana che nei corridoi sempre mal frequentati del gossip serpeggia il rumor che vorrebbe Alessia molto, troppo, vicina a Stefano De Martino, marito in fuga da Belen Rodriguez. Gossip ghiottissimo, troppo bello per accettare che sia falso. Dagospia ha lanciato la notizia, tutti hanno smentito. Stefano promette di farci sapere quando “si innamorerà di nuovo”, ma nessuno ha mai parlato di amore, abbiamo un’età per accettare un incontro fisico a basso ... Leggi su aciclico

chrdioc : Alessia Marcuzzi sul Terminillo: shooting per la sua linea di borse - modamadeinitaly : Collane a Catena dal blog di Alessia Marcuzzi - BotElenoire : Alessia marcuzzi sempre splendida ,il meraviglioso viso di un levriero afgano.elenoire ferruzzi - rietin_vetrina : Alessia Marcuzzi al Terminillo - infoitcultura : Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: il racconto della storia segreta -