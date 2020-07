Alessandro Spanò, il capitano della Reggiana: “Rinuncio al calcio per studiare: sono folle, inseguo i miei sogni” (Di giovedì 30 luglio 2020) “sono un po’ folle, lo so: ma a volte la ragione non ha ragione”. Così Alessandro Spanò, capitano della Reggiana, in un’intervista al Corriere della Sera, annuncia la sua decisione di dire addio al mondo del calcio per dedicarsi agli studi. Il calciatore di 26 anni originario di Giussano (Monza Brianza) è stato infatti ammesso alla Hult Business School con una borsa di studio. La scelta inedita di Alessandro Spanò, difensore inamovibile e capitano della Reggiana, club emiliano col quale – appena una settimana fa – ha ottenuto la promozione in Serie B ha colto tutti di sorpresa e la notizia è diventata virale in Rete. ... Leggi su ilfattoquotidiano

