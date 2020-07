Alberto Zangrillo: «Il Coronavirus esiste ma la malattia è cambiata» (Di giovedì 30 luglio 2020) Alberto Zangrillo rilascia oggi un’intervista a Repubblica per negare di essere un negazionista del virus ma anche per affermare che la malattia “è cambiata” rispetto all’inizio della pandemia. «Lo dimostra il mio lavoro di questi mesi e quello condotto da tutto l’ospedale San Raffaele. Lavoro di clinica e ricerca: sin dall’inizio ci siamo occupati dell’epidemia. Io riporto solo l’evidenza, ovvero che oggi il virus non produce una malattia clinicamente rilevante. Ma questo non vuol dire che il virus non esista più: sono stato il primo, già ad aprile, a dire che dovremo convivere con il Sars-Cov-2 finché non arriverà un vaccino. Se colleghi universitari milanesi si permettono di dare del negazionista a chi come ... Leggi su nextquotidiano

HuffPostItalia : Alberto Zangrillo: 'Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla' - LegaSalvini : ZANGRILLO PERDE LA PAZIENZA: 'NE HO LE PAL** PIENE. SIGNORI, QUA VA DETTA LA VERITÀ AGLI ITALIANI, SONO STANCO' - clikservernet : Alberto Zangrillo: «Il Coronavirus esiste ma la malattia è cambiata» - Noovyis : (Alberto Zangrillo: «Il Coronavirus esiste ma la malattia è cambiata») Playhitmusic - - ZioKlint : RT @cgcronos: Alberto Zangrillo frecciatina agli allarmisti sul coronavirus: 'Nessuno è ancora riuscito a contraddirmi' -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Zangrillo Alberto Zangrillo: “Non datemi del negazionista, il virus esiste ma la malattia è cambiata” Rep Alberto Zangrillo: «Il Coronavirus esiste ma la malattia è cambiata»

Alberto Zangrillo rilascia oggi un’intervista a Repubblica per negare di essere un negazionista del virus ma anche per affermare che la malattia “è cambiata” rispetto all’inizio della pandemia. «Lo ...

Cosa hanno detto Salvini, Sgarbi e Bocelli al convegno sul Covid al Senato

“Mi fido di esperti quali Massimo Clementi, Alberto Zangrillo, Matteo Bassetti e Guido Silvestri. Allora, o questi medici sono pazzi o i loro colleghi sono bugiardi. Questa riunione ha quindi un ...

Alberto Zangrillo rilascia oggi un’intervista a Repubblica per negare di essere un negazionista del virus ma anche per affermare che la malattia “è cambiata” rispetto all’inizio della pandemia. «Lo ...“Mi fido di esperti quali Massimo Clementi, Alberto Zangrillo, Matteo Bassetti e Guido Silvestri. Allora, o questi medici sono pazzi o i loro colleghi sono bugiardi. Questa riunione ha quindi un ...