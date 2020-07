Alberto Urso, avete mai visto la sorella? Chi è la bellissima Ramona [FOTO] (Di giovedì 30 luglio 2020) Tra i vincitori di Amici di Maria De Filippi più amati di sempre ed è giusto parlare del tenore siciliano Alberto Urso. Grande protagonista dell’edizione speciale di Amici per accumulare proventi da destinare alla protezione civile per l’emergenza sanitaria, l’attenzione per un attimo si discosta da lui per parlare di sua sorella Ramona. L’arte è … L'articolo Alberto Urso, avete mai visto la sorella? Chi è la bellissima Ramona FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

pbernardini304 : RT @belfiore_ale: Scatti Sanremesi• Rosario e Alberto Urso @Fiorello @albertourso_ #Sanremo2020 @SanremoRai #Sanremo #FestivaldiSanremo #F… - pensierounanime : Non so se aspettare o meno perché i miei me lo vogliono regalare al compleanno ma voi lo sapete che è tutto scemo e… - MondoTV241 : Alberto Urso e Valentina Vernia di nuovo insieme? #albertourso #valentinavernia #amici18 - 1phoenix53 : Alberto Urso – Quando Quando Quando ft. J-AX: - MatteoPrato : Alberto Urso. Sì. -