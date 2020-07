Al genitore collocatario assegno e casa se presto starà più tempo con la figlia (Di giovedì 30 luglio 2020) casa coniugale alla madre e mantenimento a carico del padreLa casa coniugale è del padre e la madre guadagna di piùEntrambi i genitori devono mantenere i figli in proporzione al proprio redditocasa coniugale alla madre e mantenimento a carico del padreTorna su L'ordinanza n. 15397/2020 della Cassazione (sotto allegata) è chiara: non importa che i genitori abbiano l'affido condiviso della minore per esonerare il genitore che guadagna meno dall'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia. Entrambi i genitori devono mantenere i figli in proporzione ai propri redditi, tanto più se a breve la madre infermiera, in conseguenza delle modifiche dei suoi orari di lavoro, trascorrerà più tempo con la bambina. Il giudice di primo grado dispone ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Al genitore collocatario assegno e casa se presto starà più tempo con la figlia: Casa… - AvvCanu : Concesso il pernottamento del minore presso il genitore non collocatario per preservare la relazione genitoriale - diregiustizia : Dalla #Cassazione - Concesso il pernottamento del minore presso il genitore non collocatario per preservare la rela… - lrrilevante : @CanettiQueen Appunto! Quando sarà adolescente? Se e quando dovrà andare allUniversità? Magari fuori sede? Hanno ap… -

Ultime Notizie dalla rete : genitore collocatario Al genitore collocatario assegno e casa se presto starà più tempo con la figlia Studio Cataldi Bambino piccolo: da che età può dormire dal padre separato

Anche un bimbo di soli due anni può pernottare con il genitore non collocatario: nell’interesse del minore, va preservato il diritto alla bigenitorialità. Tra i problemi che sorgono nelle separazioni ...

Covid-19 e genitori separati, Ulss 9: «Paure ma anche sinergie inedite»

L'emergenza Covid-19 ha avuto ricadute anche nell'operatività del servizio per famiglie separate offerto dai consultori familiari dell'Ulss 9 Scaligera. Un servizio che quotidianamente si occupa di ge ...

Anche un bimbo di soli due anni può pernottare con il genitore non collocatario: nell’interesse del minore, va preservato il diritto alla bigenitorialità. Tra i problemi che sorgono nelle separazioni ...L'emergenza Covid-19 ha avuto ricadute anche nell'operatività del servizio per famiglie separate offerto dai consultori familiari dell'Ulss 9 Scaligera. Un servizio che quotidianamente si occupa di ge ...