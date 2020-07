Agnelli: «Media? Rapporto leale. Conservo un articolo per ricordarmi da dove siamo partiti» (Di giovedì 30 luglio 2020) Andrea Agnelli ha parlato a Tuttosport in occasione del 75° compleanno del quotidiano torinese. Le sue parole Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha raccontato a Tuttosport il suo Rapporto col quotidiano torinese e i Media in generale. L’intervista è stata realizzata in occasione del 75esimo compleanno del giornale. MIGLIORE PRIMA PAGINA – «La prossima. Come nei risultati sportivi, quando ne raggiungiamo uno, di solito penso sempre a quello successivo, Così quando raggiungiamo un traguardo, mi godo il giornale, ma penso alla prima pagine che celebrerà il prossimo successo. Certo, non nego che quel giorno lì è piacevole leggere i titoli come i pezzi che sono celebrativi, ma poi inizio a pensare alla prossima ... Leggi su calcionews24

