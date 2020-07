Adriana Volpe, il marito abbracciato con la cantante giovane e sexy. E si scopre chi è (Di giovedì 30 luglio 2020) Da mesi ormai il gossip non dà tregua ad Adriana Volpe. Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip la conduttrice tornata da poco in tv con ‘Ogni Mattina’ fa parlare di sé. Prima per il presunto flirt con il modello e coinquilino Andrea Denver, poi per l’eterna lotta con Giancarlo Magalli, tra frecciatine al veleno e accuse reciproche. E, ovvio, la presunta crisi col marito e papà di sua figlia Gisele Roberto Parli. Voce, questa, che circola da tempo. I più attenti hanno più volte notato degli indizi in questi mesi che confermerebbero i rumor. La conduttrice non ha mai fatto mistero del momento complicato che sta vivendo col marito ma proprio di recente la coppia è stata paparazzata per le vie di Milano con la loro bambina. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine

