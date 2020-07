Ad Aviano è allerta legionella. Il sindaco: "Non fate la doccia" (Di giovedì 30 luglio 2020) Francesca Galici Ad Aviano è arrivata anche la legionella: sono 8 i contagiati dal batterio in città, tutti ricoverati a Pordenone. Ora il sindaco vieta le docce I nuovi focolai di coronavirus che si stanno accendendo in Italia con una frequenza sempre maggiore non rappresentano l'unica preoccupazione per l'autorità sanitaria. Nelle ultime ore, infatti, è scoppiato un focolaio di legionella ad Aviano, in Friuli Venezia Giulia. Sono 8, per ora, le persone che hanno contratto il batterio e sviluppato i sintomi, tanto da costringere le autorità a intervenire sconsigliando ai cittadini di fare la doccia. Gli 8 infettati sono attualmente ricoverati nell'ospedale di Pordenone e presentano i classici sintomi del ... Leggi su ilgiornale

