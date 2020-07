Accordo Demanio-Cdp per valorizzazione patrimonio immobiliare pubblico (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia del Demanio e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione strutturata e continuativa, finalizzata a realizzare iniziative di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. L’obiettivo dell’Accordo è quello di individuare e implementare progetti strategici di rigenerazione immobiliare urbana su tutto il territorio nazionale. L’intesa prevede che venga istituito un Tavolo Tecnico tra le due Istituzioni con la finalità di coordinare e promuovere l’interlocuzione con tutti gli enti territoriali. Attraverso l’attività di scouting prevista dal protocollo saranno individuati gli immobili pubblici su cui avviare i progetti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

