"Abusi di potere nelle Congregazioni di suore". La denuncia di Civiltà Cattolica (Di giovedì 30 luglio 2020) “Un tema che non ha avuto finora sufficiente attenzione è l’abuso all’interno delle Congregazioni femminili. Esso non assume per lo più la forma della violenza sessuale e non riguarda minori; tuttavia non per questo risulta essere meno importante e gravido di conseguenze rilevanti. Dall’esperienza pastorale e dai colloqui avuti in proposito si tratta per lo più di Abusi di potere e di coscienza”. Agli “Abusi di autorità nella Chiesa. Problemi e sfide della vita religiosa femminile” dedica un ampio articolo Civiltà Cattolica nel quaderno 4083-4084, in uscita sabato 1 agosto, che l’ANSA è in grado di anticipare.La rivista dei Gesuiti si sofferma tra l’altro sui casi in cui ... Leggi su huffingtonpost

