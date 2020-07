“Abbiate un cuore…”. Paradiso delle signore, dall’ospedale l’appello dell’attrice: sfogo al veleno dopo il malore (Di giovedì 30 luglio 2020) Gloria Radulescu, la Marta Guarnieri de ”Il Paradiso delle signore’, la fiction di successo in onda su Rai Uno, mercoledì 29 luglio è stata ricoverata in ospedale a causa di un malore improvviso e oggi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute. L’attrice 28enne ha rivelato si aver avuto una forte colica renale: niente di grave, quindi, ma solo tanto dolore. La ragazza si è mostrata, tuttavia, molto infastidita dal modo in cui alcuni giornali hanno riportato la notizia. Dall’ospedale Gloria aveva postato una storia con una flebo al braccio, in ospedale. “Chiedere cosa è successo appaga solo una curiosità! Impara a chiedere come stai, è diverso!”, ha scritto l’attrice nelle Instagram Stories.



“A tutti i giornalisti ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Abbiate cuore…” Premio Eno-Letterario Santa Margherita, premiati i vincitori della settima edizione, di Mariella Belloni TigullioVino.it