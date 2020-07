"A Napoli per essere il nuovo Cavani", retroscena Osimhen: perché ha voluto conoscere ADL e Gattuso (Di giovedì 30 luglio 2020) Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli, anche se ancora manca il tweet di De Laurentiis. Leggi su tuttonapoli

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, firmati tutti i documenti per #Osimhen - Inter : ??? | MATCH REPORT #DAmbrosio ? #Lautaro, 3? punti nell'ultima sfida casalinga: il racconto di #InterNapoli minuto… - AlfredoPedulla : #Osimhen-#Napoli: documentazione completata entro stasera. Poi toccherà a #DeLa con il tweet. #Karnezis ha firmato… - rosad24 : RT @barison_andrea: Per sabato con la #Lazio chiedo solo una cosa al #Napoli. Vediamo di non far battere il record di #Higuain, quel recor… - Lucio17652415 : RT @EsattoC: ??AMATORIALE ITALIANO - NAPOLI?? Come promesso, ai 50RT dello scorso AMATORIALE #ITALIANO, ecco a voi la 1º PARTE di un nuovo #… -