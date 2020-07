A Hong Kong sono stati arrestati quattro studenti grazie alla nuova legge sulla “sicurezza nazionale” (Di giovedì 30 luglio 2020) A Hong Kong, quattro studenti, tre uomini e una donna di età compresa tra i 16 e i 21 anni, sono stati arrestati con l’accusa di aver incitato sui social network alla secessione di Hong Kong dalla Cina. La notizia Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Attacco hacker cinese alla sede vaticana di Hong Kong Il Sole 24 ORE Coronavirus, il sondaggio: «Così è peggiorata l’immagine della Cina tra gli europei»

Secondo l’European Council on Foreign Relations c’è stato un forte calo di fiducia verso Pechino in Danimarca, Francia, Germania e Spagna. Meno pronunciato in Italia. La Cina piace di più ai bulgari ...

Hong Kong, serie di arresti per organizzazione e incitamento alla secessione

Hong Kong, 30 lug 08:09 - (Agenzia Nova) - Quattro giovani studenti sono stati arrestati a Hong Kong con l'accusa di aver organizzato e incitato attività secessioniste, sulla base alla nuova legge sul ...

