31 luglio: il mondo del Rum festeggia il “Black Tot Day” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il 31 luglio 1970 alle ore 11.00, dopo 6 rintocchi di campana, venne dato l’ultimo “Up Spirits” sulle navi della Royal Navy. Si chiudeva un’era ed una tradizione. Per l’ultima volta ai marinai della Reale Marina Britannica veniva servita la razione giornaliera, il “tot“, di Rum. Leggenda vuole che i marinai, per celebrare la fine di quel rito secolare, si presentarono con una fascia nera al braccio in segno di lutto. Nasceva così il mito del “Black Tot Day“. La pratica di servire Rum sulle navi fu introdotta nel 1655 e regolamentata per la prima volta dall’ammiraglio Edward “Old Grog” Vernon il 21 agosto 1740. E proprio il “Grog” è ricordato come uno dei primi drink della storia a base Rum. Ecco quindi quattro proposte, fra tradizione e modernità, per celebrare il ... Leggi su winemag

CatalfoNunzia : Grazie al taglio del cuneo fiscale, in vigore da luglio, 16 milioni di lavoratori riceveranno un aumento mensile fi… - limesonline : ???? Il mondo oggi I Gafa al Congresso e altre notizie interessanti ?? - SkyTG24 : Il 30 luglio è la Giornata internazionale dell'amicizia - vanabeau : RT @albanimrc: Il meraviglioso mondo dello stato imprenditore, che avendo chiuso la scuola ai primi di marzo, decide a giugno (?) che per r… - lucabressa96 : Tra i luoghi peggiori al mondo in cui dormire: In una mansarda, al centro della pianura padana, il 30 Luglio. #Buonanotte ?? -