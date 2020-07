10 cose da sapere su Vis a Vis El Oasis prima di guardarlo su Netflix (Di giovedì 30 luglio 2020) Vis a Vis El Oasis sbarca su Netflix dalle ore 9.00 del mattino di venerdì 31 agosto, quasi quattro mesi dopo il suo debutto sulla Fox spagnola: la piattaforma streaming distribuisce nel resto del mondo lo spin-off della saga carceraria al femminile creata da Ivan Escobar con gli autori de La Casa di Carta Esther Martínez Lobato e Álex Pina, prodotta da Globomedia con Fox Network Group España. Un'operazione non proprio riuscitissima, stando alle reazioni del pubblico che l'ha già vista in Spagna e che hanno spinto lo showrunner Escobar a difendere pubblicamente il proprio lavoro. Ora anche il pubblico italiano potrà giudicare se questo tentativo di superare Vis a Vis ampliandone l'orizzonte narrativo in quella che è da considerare "una nuova serie, diversa dalla precedente", come hanno dichiarato le ... Leggi su optimagazine

OfficialASRoma : Contro la SPAL nel 2017 è arrivato il primo gol in giallorosso di @LorePelle7 ?? 10 curiosità in vista della sfida… - Europarl_IT : Sai che se il tuo biglietto ???????? o il tuo pacchetto vacanze viene cancellato hai diritto di scegliere fra rimborsi… - Iulini123Iulin2 : @Alberto63Al Che fascino! Impagabile tanta bellezza! Il lupo di mare è il bel ragazzo che passava veloce giorni or… - Vyre95 : RT @Giulia_B: Due cose sulla sparata di D'Agostino riguardo Katia Ricciarelli. Se vuoi sapere come la società vede davvero i rapporti uomo-… - RRobbberto : Credersi stocazzo con la certezza di essere gli unici a sapere la verità delle cose Fenomeni! -

Ultime Notizie dalla rete : cose sapere Vacanze in barca: le cose da sapere Traveller Italia 5 cose su Bitcoin Code che avresti voluto sapere prima

Scoprire le funzionalità di Bitcoin Code può essere utile per tutti coloro che sono alla ricerca di un software per il trading automatico di monete virtuali Scoprire le funzionalità di Bitcoin Code pu ...

Serena Enardu e Pago di nuovo insieme: cosa è successo tra i due

Serena Enardu e Pago di nuovo insieme. I due, dopo l’esperienza a Temptation Island Vip e al Grande Fratello Vip, hanno mantenuto dei buoni rapporti. La loro storia è stata molto tormentata: dalla sep ...

Scoprire le funzionalità di Bitcoin Code può essere utile per tutti coloro che sono alla ricerca di un software per il trading automatico di monete virtuali Scoprire le funzionalità di Bitcoin Code pu ...Serena Enardu e Pago di nuovo insieme. I due, dopo l’esperienza a Temptation Island Vip e al Grande Fratello Vip, hanno mantenuto dei buoni rapporti. La loro storia è stata molto tormentata: dalla sep ...