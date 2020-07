Zuckerberg annuncia: “Facebook è americana, valori diversi dalla Cina” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il proprietario ed inventore di Facebook, Mark Zuckermberg, annuncia al Congresso Usa che il social è orgogliosamente americano: tensioni con la Cina. Mark Zuckerberg è pronto a pronunciarsi davanti al Congresso Usa, e annuncia orgogliosamente le origini americane del social. Il proprietario e fondatore del social network più famoso al mondo, nella giornata di oggi, … L'articolo Zuckerberg annuncia: “Facebook è americana, valori diversi dalla Cina” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Zuckerberg annuncia

Inews24

Mark Zuckerberg, CEO e fondatore di Facebook, non sembrerebbe essere particolarmente impressionato dalla campagna "Stop Hate for Profit" che ha portato diversi grandi brand a bloccare i propri annunci ...Questa è la decisione annunciata dal Ceo dell’azienda: non tutti, ma la maggior parte continueranno in remote working, soprattutto negli Stati Uniti dove la pandemia da Covid-19 è ancora molto attiva.