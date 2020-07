Zendaya candidata agli Emmy Awards 2020: “Sono senza parole” (Di mercoledì 29 luglio 2020) È con emozione e orgoglio che Zendaya commenta la sua candidatura agli Emmy Awards 2020: “Sono onestamente senza parole” La candidatura agli Emmy Awards 2020 di Zendaya sorprende particolarmente la 23enne. La sua prima nomination ai prestigiosi premi tv è un grande riconoscimento nella categoria Outstanding Lead Actress in a Drama Series. Si tratta del riconoscimento dedicato ad attrici protagoniste in serie drammatiche che nel caso di Zendaya corrisponderebbe al ruolo di Rue in Euphoria. Nella stessa categoria, a farle compagnia per la nomina agli Emmy Awards 2020 vi sono ... Leggi su zon

