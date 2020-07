“Zaniolo in discoteca”: fuma una sigaretta ed è senza mascherina. Polemiche social per il video con il centrocampista della Roma (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un video ha fatto in poche ore il giro del web scatenando i social. Nelle immagini, secondo chi ha registrato il video, Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma già sotto i riflettori. In molti hanno avanzato l’ipotesi che non si tratti di lui, ma di qualcuno che gli somiglia, anche se nelle immagini si vede chiaramente una maglietta con la quale il giocatore si è scattato, durante la stessa serata, diversi selfie insieme ai fan. In ogni caso tifosi e non si sono subito schierati con o contro il calciatore: il giocatore infatti è senza mascherina e nella breve clip sta fumando una sigaretta. Secondo il Corriere dello Sport, Zaniolo, interpellato dalla Roma, ha chiarito ... Leggi su ilfattoquotidiano

