Zaniolo chiarisce alla Roma l’episodio del video in discoteca senza mascherina e con la sigaretta (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ha scatenato parecchio scalpore, sui social, ieri, il video che ritrae Nicolò Zaniolo in una discoteca Romana senza mascherina e con una sigaretta in bocca. Calciomercato.com riporta la spiegazione data dal calciatore giallorosso. Scrive: “Interpellato dalla Roma, Zaniolo ha chiarito di non essere un fumatore incallito. E di aver solo “assaggiato” la sigaretta della fidanzata, che quindi non poteva essere classificata tra i soggetti a rischio Covid. Naturalmente però la società gli ha raccomandato una maggiore cautela nelle uscite pubbliche, soprattutto notturne, per non alimentare il chiacchiericcio attorno al suo nome. Quanto alla presunta ... Leggi su ilnapolista

napolista : Zaniolo chiarisce alla Roma l’episodio del video in discoteca senza mascherina e con la sigaretta Su… -