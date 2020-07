Zaniolo allo scoperto, la sua versione dei fatti dopo le critiche di ieri (Di mercoledì 29 luglio 2020) E’ finito nella bufera, ieri, Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma è stato “paparazzato” mentre fumava, senza mascherina, all’interno di una discoteca. Un video su Instagram lo ha catturato, attirando come spesso accade in questi casi le critiche e le reazioni del mondo del web. Il giovane centrocampista però, come scritto dal Corriere dello Sport, ha dato la sua versione dei fatti alla società per giustificare un comportamento che – effettivamente – non sembra da condannare. “Interpellato dalla Roma – si legge sul noto quotidiano – Zaniolo ha chiarito di non essere un fumatore incallito. E di aver solo ‘assaggiato’ la sigaretta della fidanzata, che quindi non poteva essere ... Leggi su calcioweb.eu

AndreaCordobao : Siete pronti allo scambio bernardeschi-zaniolo? - Ossessionato1 : #Zaniolo che si fuma una paglia in discoteca e tutti urlano allo scandalo. Oddio Ma sta gente lo vede quello succe… - Lorisjuve89 : RT @CuoreJuve_CH: Nicolo #Zaniolo hei sono andato a spese x te... ti aspeto allo Stadium. Non dimentichi la penna per firmare e vieni subit… - ZorrinaStron9er : RT @CuoreJuve_CH: Nicolo #Zaniolo hei sono andato a spese x te... ti aspeto allo Stadium. Non dimentichi la penna per firmare e vieni subit… - CuoreJuve_CH : Nicolo #Zaniolo hei sono andato a spese x te... ti aspeto allo Stadium. Non dimentichi la penna per firmare e vieni… -