Zangrillo si offende e minaccia querele per chi gli dà del negazionista (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non hanno preso bene le accuse di negazionismo Zangrillo, Clementi e Bassetti, che da quando hanno scelto di partecipare al convegno organizzato da Vittorio Sgarbi, Covid-19 e diritti, in cui hanno - ... Leggi su globalist

RRmpinero : RT @globalistIT: Zangrillo si offende e minaccia querele per chi gli dà del negazionista - CesareOrtis : RT @globalistIT: Zangrillo si offende e minaccia querele per chi gli dà del negazionista - globalistIT : Zangrillo si offende e minaccia querele per chi gli dà del negazionista - lillyhami : RT @DanielIsabella3: @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Agenzia_Ansa @Adnkronos @LaPresse_news @Agenzia_Dire @Italpress @askanews_ita @Agenzia_… - DanielIsabella3 : RT @DanielIsabella3: @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Agenzia_Ansa @Adnkronos @LaPresse_news @Agenzia_Dire @Italpress @askanews_ita @Agenzia_… -

Ultime Notizie dalla rete : Zangrillo offende Zangrillo si offende e minaccia querele per chi gli dà del negazionista Globalist.it Zangrillo si offende e minaccia querele per chi gli dà del negazionista

Non hanno preso bene le accuse di negazionismo Zangrillo, Clementi e Bassetti, che da quando hanno scelto di partecipare al convegno organizzato da Vittorio Sgarbi (Covid-19 e diritti) in cui hanno - ...

Andrea Bocelli polemico sul Coronavirus: “Umiliato e offeso. Ho disobbedito”

Stanno facendo enorme clamore le parole pronunciate da Andrea Bocelli sul Coronavirus. Le ha dette quest’oggi, intervenendo al convegno in Senato organizzato tra gli altri da Vittorio Sgarbi, dal tito ...

Non hanno preso bene le accuse di negazionismo Zangrillo, Clementi e Bassetti, che da quando hanno scelto di partecipare al convegno organizzato da Vittorio Sgarbi (Covid-19 e diritti) in cui hanno - ...Stanno facendo enorme clamore le parole pronunciate da Andrea Bocelli sul Coronavirus. Le ha dette quest’oggi, intervenendo al convegno in Senato organizzato tra gli altri da Vittorio Sgarbi, dal tito ...