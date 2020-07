Zaha: “Ho paura di aprire Instagram e trovarci insulti razzisti” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace, era stato bersaglio di insulti razzisti a mezzo social poche settimane fa. Il giocatore è tornato sull’argomento, spiegando le difficoltà che sta vivendo in un’intervista rilasciata alla CNN. Per i giocatori neri non è più nemmeno divertente essere su Instagram. Non ti godi il tuo profilo perché ho paura pure di guardare i messaggi privati. Potrebbero contenere qualsiasi cosa. Ho rimosso Twitter dal cellulare perché è quasi certo che avrei ricevuto qualche abuso, specialmente dopo le partite, perché tutto questo accade senza problemi. Lo stesso ragazzino di 12 anni che mi aveva contattato per insultarmi, si è rivolto anche ad altri tre miei compagni di squadra. E non va bene. Penso di aver riportato ... Leggi su ilnapolista

