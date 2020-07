Yamaha, 90 Fjr 1300 AE per la polizia (Di mercoledì 29 luglio 2020) La collaborazione tra la polizia di Stato e Yamaha, inaugurata con la fornitura di moto d'acqua e motoslitte per i reparti speciali, si rinsalda con una nuova fornitura: 90 Fjr 1300 AE sono infatti ... Leggi su gazzetta

La collaborazione tra la polizia di Stato e Yamaha, inaugurata con la fornitura di moto d'acqua e motoslitte per i reparti speciali, si rinsalda con una nuova fornitura: 90 Fjr 1300 AE sono infatti ap ...L'acquisizione di questi nuovi mezzi rappresenta per la "partnership" tra la Polizia di Stato e Yamaha, già positivamente collaudata con la fornitura delle moto d'acqua e delle motoslitte per i repart ...