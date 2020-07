WWE – Sasha Banks campionessa di RAW, i complimenti di Snoop Dogg: “congratulazioni cugina!” [FOTO] (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sasha Banks è una 5 volte Raw Women’s Champion. The Boss ha battuto Asuka nell’ultima puntata di Monday Night Raw, diventando #2beltzBanks e unendo la corona di Women’s Tag Team Champion (insieme all’inseparabile amica Bayley) a quella di campionessa del brand rosso. Su Instagram sono arrivati anche i complimenti dell’illustre cugino di Sasha, il noto rapper Snoop Dogg, che ha dedicato a Banks un post condiviso con i suoi quasi 50 milioni di follower. “Congratulazioni a mia cugina. La campionessa è qui!”. Snoop Dogg ha anche accompagnato con le sue strofe la musica di ingresso di Sasha Banks, ... Leggi su sportfair

