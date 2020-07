William, Kate, Harry e Meghan: ecco quando potremmo rivederli insieme (Di mercoledì 29 luglio 2020) Quando Meghan Markle e il principe Harry hanno ufficializzato il proprio divorzio dalla famiglia regale britannica, si è parlato di un’esistenza in divenire, dove i soggiorni americani sarebbero stati direttamente proporzionali (o quasi) ai ritorni in Inghilterra. Poi, però, è intervenuta la pandemia, e i Sussex in Europa non sono più tornati. Cosa, questa, che sembra aver provocato una rottura irreparabile con la compagine inglese della famiglia. I rapporti tra i Sussex e i cognati, il principe William e Kate Middleton, sarebbero naufragati senza alcuna possibilità di recupero. I quattro non si sono più visti. Ma ora Lady Amelia Spencer ha annunciato le nozze con lo storico fidanzato, Greg Mallett. Leggi su vanityfair

Mikegalax : Biografia rivela che Harry e Meghan erano gelosi di William e Kate - fashiongenus : Esiste una candela che profuma di Kate Middleton e si può ancora comprare - VanityFairIt : L’attesissimo «Finding Freedom» annullerà le possibilità dei Sussex di riprendere i loro ruoli istituzionali in cas… - Flipboard_IT : Non esistono solo la Regina, William e Kate, Meghan e Harry... @Cosmopolitan_IT ti porta a conoscere tutti i… - infoitcultura : Kate Middleton | raggiante con William E il look è super raffinato -