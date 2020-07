What we do in the shadows 3: trama, cast, anticipazioni serie tv (Di mercoledì 29 luglio 2020) FX ha dato il via al rinnovo di una serie tv che ha raggiunto un notevole successo tra il pubblico: stiamo parlando di What We Do in the shadows. Lo show ha raggiunto numeri da capogiro arrivando a un totale di oltre 3 milioni di spettatori. La rete americana ha dunque deciso di scommettere nuovamente sulla serie tv e portare in onda una terza stagione. Ovviamente, essendo il secondo ciclo di episodi conclusasi a giugno, dovremo attendere qualche mese prima di poter scoprire quando il terzo capitolo dello show avrà il suo debutto. In ogni caso, per quanto riguarda la distribuzione in Italia, Fox si occupa della trasmissione, ragion per cui sarà possibile trovare lo show anche in streaming sulla piattaforma ondemand di Sky o Nowtv. Nick Grad, responsabile della programmazione di Fox, ha voluto esprimere ... Leggi su termometropolitico

What the Golf? Recensione: un gioco indie imperdibile, tra genio e follia

Premi Emmy, Netflix batte Hbo, «Watchmen» in vetta (e c'è anche Baby Yoda)

Netflix fa incetta di nomination agli Emmy Award, Watchmen regna sovrano e anche Baby Yoda la spunta. Quelli che una volta erano «solo» gli Oscar della Tv, un premio con poca rilevanza al di qua dell’ ...

Leslie Jones, Laverne Cox, Josh Gad e Tatiana Maslany annunciano le candidature della 72esima edizione.

Netflix fa incetta di nomination agli Emmy Award, Watchmen regna sovrano e anche Baby Yoda la spunta. Quelli che una volta erano «solo» gli Oscar della Tv, un premio con poca rilevanza al di qua dell'...

Leslie Jones, Laverne Cox, Josh Gad e Tatiana Maslany annunciano le candidature della 72esima edizione.