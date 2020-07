Wanda Nara Instagram, bagno in piscina a bordo del fenicottero rosa: «Vicini fortunati!» (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’affascinate Wanda Nara è tornata a stupire i suoi followers su Instagram con uno scatto a dir poco sensazionale. Lady Icardi, mentre si rilassa in piscina sul suo gonfiabile a forma di fenicottero rosa, è irresistibile. Il suo fisico mozzafiato con tutte le curve al punto giusto non è passato inosservato. Davanti a tanta sensualità la fantasia dei suoi ammiratori ha raggiunto dei livelli inimmaginabili. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Ancora una volta la bella Wanda Nara si conferma la regina indiscussa dei social. Le basta davvero poco per risultare irresistibile. Leggi anche –> Wanda Nara ... Leggi su urbanpost

