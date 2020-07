Wanda Nara, casa con vista su Milano e sul lato b dell’Argentina (Di mercoledì 29 luglio 2020) Wanda Nara continua a stupire su Instagram: i suoi fan sono abituati a scatti quotidiani che lasciano senza fiato e l’argentina vanta milioni di fan in tutto il mondo. La showgirl opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip mostra ai suoi follower la nuova casa di Milano: Wanda Nara aggiunge al panorama della città lombarda … L'articolo Wanda Nara, casa con vista su Milano e sul lato b dell’Argentina proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

