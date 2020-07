Wall Street apre gli scambi poco mossa (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi a piccoli passi, senza sbilanciarsi, in attesa della conclusione del FOMC stasera. Il Dow Jones consolida sui 26.379 punti, mentre risulta in lieve aumento l’S&P-500, che si porta a 3.232 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,7%); come pure, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,3%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo secondari (+0,77%), informatica (+0,62%) e beni industriali (+0,60%). Tra i protagonisti del Dow Jones, United Health (+1,04%), Apple (+0,86%), American Express (+0,69%) e DOW (+0,63%). La peggiore è Raytheon Technologies, che avvia le contrattazioni a -1,25%. Piccola perdita per Walgreens Boots Alliance, che scambia con un -0,98%. Tentenna Boeing, che cede lo 0,85%. Sostanzialmente debole Pfizer, ... Leggi su quifinanza

