Vuelta a Burgos, fermi 3 ciclisti dell’UAE Emirtates: sono entrati in contatto con un positivo al Covid (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tre ciclisti dell’UAE Emirates, in via precauzionale, hanno deciso di non prendere parte alla seconda tappa della Vuelta a Burgos, svoltasi nella giornata odierna. Sebastian Molano, Sergio Munoz e Camilo Ardila hanno scoperto di essere entrati in contatto con una persona positivia al Coronavirus quando ancora si trovavano in Spagna, prima di riunirsi con la squadra. I tre sono stati isolati, mandati a casa immediatamente e sottoposti a nuovo accertamento. I corridori si erano presentati alla vigilia della partenza, a Burgos, con due tamponi negativi e oggi ne hanno effettuato un altro.L'articolo Vuelta a Burgos, fermi 3 ciclisti dell’UAE Emirtates: ... Leggi su sportfair

