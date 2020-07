Voragine da 4 milioni targata Tesei, ecco il buongoverno della Lega. Il comune di Montefalco rischia il dissesto finanziario. Grazie all’eredità della governatrice dell’Umbria (Di mercoledì 29 luglio 2020) Per tutta la campagna elettorale aveva smentito indignatissima: “A Montefalco non esiste nessun buco di bilancio”. E aveva ragione. Nelle casse del comune umbro non c’è un buco ma una “Voragine” di oltre 4 milioni di euro, come ha ammesso imbarazzato il sindaco Luigi Titta, erede del comune avviato al dissesto e per dieci anni guidato da Donatella Tesei, attuale presidente dell’Umbria e prima governatrice targata Lega in una regione da sempre di sinistra. ROSSO DI Montefalco. Con i suoi 5 mila abitanti e un vino, il Sagrantino, celebrato in tutto il mondo, Montefalco è uno dei borghi più belli dell’Umbria. Ma, ... Leggi su lanotiziagiornale

Andrea_B67 : @Stefano90299380 @LegaSalvini E non dimentichiamo i 140 milioni versati per il debito de L'Unità, i 130 dell'aereo… - Dani_Violante : La voragine si approfondirà poco a poco, si allargherà, diventerà un lago, poi un mare, infine un enorme oceano che… -

Ultime Notizie dalla rete : Voragine milioni Voragine da 4 milioni targata Tesei, ecco il buongoverno della Lega. Il comune di Montefalco rischia il dissesto finanziario. Grazie all'eredità della governatrice dell'Umbria LA NOTIZIA Rifiuti, la Tari si paga in due tranche: metà a settembre, saldo a dicembre

ANCONA - La tassa sui rifiuti per l’anno 2020 si pagherà in due tranche. Un acconto entro il 30 settembre prossimo, nella misura di un 50% calcolato sulla base delle tariffe Tari vigenti per l’anno sc ...

Smalling, non c'è l'accordo Roma-United. Lista Uefa entro lunedì

ROMA - Ogni giorno che passa il problema si ingigantisce, al punto da generare il rischio voragine a pochi giorni dalla partita dell'anno. Al 27 di luglio la Roma non ha ancora tra le mani un accordo ...

ANCONA - La tassa sui rifiuti per l’anno 2020 si pagherà in due tranche. Un acconto entro il 30 settembre prossimo, nella misura di un 50% calcolato sulla base delle tariffe Tari vigenti per l’anno sc ...ROMA - Ogni giorno che passa il problema si ingigantisce, al punto da generare il rischio voragine a pochi giorni dalla partita dell'anno. Al 27 di luglio la Roma non ha ancora tra le mani un accordo ...