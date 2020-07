Volley, ripartenza in grande stile: Supercoppa all'Arena di Verona (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Volley fa sul serio in vista della stagione 2020/2021. Ufficiale la data e la sede del primo trofeo dell'anno, ovvero la Supercoppa , e la cornice è da brividi: la finale si giocherà infatti all'... Leggi su quotidiano

Bologna, 29 luglio 2020 - Il volley fa sul serio in vista della stagione 2020/2021. Ufficiale la data e la sede del primo trofeo dell'anno, ovvero la Supercoppa, e la cornice è da brividi: la finale ...

Borruto: «La nuova Sassuolo è quella che noi volevamo»

Volley A2. Il presidente soddisfatto della Green Warriors che si è radunata ieri «Abbiamo costruito una formazione con giocatrici che erano nei nostri piani» Volti sorridenti, tanta voglia di tornare ...

