Volley, la finale della Supercoppa si disputerà all’Arena di Verona il 25 settembre (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sarà l’Arena di Verona il teatro della finale della Del Monte Supercoppa 2020. Venerdì 25 settembre la pallavolo italiana vivrà una giornata storica con il match che assegnerà il primo trofeo della nuova stagione che andrà in scena all’interno dell’anfiteatro romano 32 anni dopo l’ultimo evento sportivo ospitato. “Siamo entusiasti di dare il via alla preparazione di una Supercoppa senza precedenti – dice il presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi -. Le difficoltà sono tante per organizzare il match e dobbiamo ringraziare per la sensibilità il sindaco, l’amministrazione comunale e la soprintendenza, i responsabili dell’Arena, ... Leggi su sportface

Finalmente il volley è pronto per ripartire! Sono passati ormai cinque mesi dalla brusca sospensione della passata stagione a causa dell’emergenza sanitaria, si è smesso di giocare a inizio marzo e no ...

Volley, Stefani, il talento azzurro della Consar

