Volkswagen ID.3: su strada la nuova auto elettrica tedesca (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Volkswagen ID.3 è fra noi. Dopo tanta attesa è arrivato il momento di vederla da vicino e provarla su strada per un primo assaggio. Le aspettative su questo modello sono enormi: un'auto elettrica ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen strada

La Gazzetta dello Sport

La Volkswagen ID.3 è fra noi. Dopo tanta attesa è arrivato il momento di vederla da vicino e provarla su strada per un primo assaggio. Le aspettative su questo modello sono enormi: un’auto elettrica i ...Tra le grandi case automobilistiche c’è una forte mobilitazione – che spesso, come da prassi, sfocia nella competizione aziendale – in direzione di una sempre maggiore elettrificazione dei loro motori ...