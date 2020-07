Voglio un Pianeta Così: dal nonno ‘plastic-free’ a Bianca Balti, storie di amore per la natura nella nuova campagna del Parlamento europeo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dovevano esserci anche i suoi amici a manifestare per l’ambiente, e invece Potito Ruggiero, 12 anni, si è trovato da solo nella piazza di Stornarella, un piccolo paese nel Foggiano. “Ci sono rimasto male”. La sua testimonianza, però, non è passata inosservata: anzi, è stata diventata una delle voci della campagna sulla sostenibilitò ambientale del Parlamento europeo “Voglio un Pianeta così“. Artisti, attivisti, imprenditori e cittadini comuni diventati “green influencer” raccontano sui social “il Pianeta che Vogliono”: più attento alle energie rinnovabili, alla qualità dell’aria, con cittadini più consapevoli dei danni ambientali ... Leggi su ilfattoquotidiano

