Vittoria. Pesantissimo il bilancio dell’incidente di Scoglitti: morti Eliana Denaro e Filippo Calvo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Due giovani vite spezzate. Un’intera comunità in lutto per la morte di Eliana e Filippo. È il pesante bilancio dell’incidente di Scoglitti. Dopo Eliana Denaro, 17 anni, morta sul colpo, è deceduto, all’ospedale Cervello di Palermo dove era stato ricoverato in condizioni disperate, anche il fidanzato Filippo Calvo, 20 anni. Filippo era alla guida dello scooter che si è scontrato, per cause da accertare, con un’auto in via Pescara. I due ragazzi erano tutti e due di Vittoria. Leggi su laprimapagina

Pesantissimo il bilancio dell'incidente di Scoglitti: dopo la diciassettenne è morto al Cervello di Palermo anche il ragazzo di 20 anni Si è aggravato il bilancio già pesantissimo dell'incidente di Sc ...