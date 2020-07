Virus Roma, personale senza mascherina e niente distanze anti-Covid: i vigili chiudono 5 giorni una frutteria (Di mercoledì 29 luglio 2020) CoronaVirus , nuovi controlli nella Capitale e chiusura di un negozio. La polizia locale di Roma Capitale, nel corso di un servizio legato alla verifica del rispetto delle normative anti contagio da ... Leggi su leggo

LorenzoTheChick : RT @ilmessaggeroit: Virus a Roma, malattia di massa per i netturbini Ama: «Evitano le case dei positivi» - annamariamarco : RT @mgdj56: La vera emergenza è :#LIBERARCIDIVOI. Se #Mattarella firma questo prolungamento dello #StatoDiEmergenza dobbiamo andare tutti… - REstaCorporate : @PonytaEle @TarroGiulio @pasqualemariob1 @angelogiorgian2 @VittorioSgarbi @pbecchi Vada a Roma #ReginaCoeli attende… - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Virus Roma, personale senza mascherina e niente distanze anti-Covid: i vigili chiudono 5 giorni una frutteria https://t… - ilmessaggeroit : Virus Roma, personale senza mascherina e niente distanze anti-Covid: i vigili chiudono 5 giorni una frutteria -

Ultime Notizie dalla rete : Virus Roma

Il Messaggero

Non segue l'andamento tipico dell'influenza, è "un nuovo virus che si comporta in modo diverso". Non stagionale. "Siamo ancora nella prima ondata della pandemia di Covid-19". A spiegarlo è stata la po ...ROMA – Il Senato ha approvato la mozione della maggioranza per la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020. A votare 285 senatori che si sono espressi in questo modo: 157 sì, 125 contr ...