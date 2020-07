Vincenzo Salemme accende il BCT, le emozioni della serata inaugurale – VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – Ambasciatore di quella napoletanità che fa ridere da nord a sud. Attore, regista, sceneggiatore, ha lavorato con i più importanti registi di cinema e di teatro ed è autore di tante commedie di successo. Vincenzo Salemme accende il BCT, il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento e riceve il suo primo premio alla carriera. In oltre 40 anni di carriera ha saputo definirsi al teatro e al cinema in modo unico e riconoscibile nel panorama della risata, sia davanti che dietro la macchina da presa. Artista instancabile che ha caratterizzato la commedia italiana dell’ultimo trentennio, incontra il pubblico di Benevento in una serata all’insegna del cinema, del grande teatro e di tutte le loro sfumature. ... Leggi su anteprima24

Grande successo ieri sera a Benevento per Vincenzo Salemme, il BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, lo ha celebrato nella serata evento di inaugurazione della rassegna ...

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - "Benevento è una città che ama il teatro e che frequento durante le mie tournée": così Vincenzo Salemme davanti ad una platea da tutto esaurito nel capoluogo sannita che non ...

Grande successo ieri sera a Benevento per Vincenzo Salemme, il BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, lo ha celebrato nella serata evento di inaugurazione della rassegna ...