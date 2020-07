Viminale: «Sbarchi senza precedenti», Salvini su Lamorgese: «Controlli i confini o si dimetta e si dedichi al volontariato» (Di mercoledì 29 luglio 2020) I numeri per quanto riguarda gli Sbarchi sono stati definiti in una nota del Viminale «senza precedenti». Gestire i flussi migratori è molto più difficile «rispetto agli scorsi anni a causa dell’emergenza Covid-19 e della conseguente, gravissima crisi economica che ha colpito duramente non solo i Paesi del Nord Africa, alimentando un eccezionale flusso di migranti economici verso le frontiere marittime dell’Unione europea», si legge nella nota. LEGGI ANCHE >>> La bufala dell’esercito che controlla i bagnanti mentre i migranti vanno in fuga I numeri dal Viminale I numeri dal Viminale parlano chiaro, considerato anche come «l’emergenza sanitaria incide fortemente anche sulla disponibilità ... Leggi su giornalettismo

LegaSalvini : ++ BOOM DI SBARCHI E FUGHE DALLA QUARANTENA ++ - HuffPostItalia : Il Viminale si difende sugli sbarchi dei migranti: 'Contesto senza precedenti' - Adnkronos : #Migranti, Viminale: 'Sbarchi autonomi moltiplicati, contesto senza precedenti' - malinca73 : RT @ilmessaggeroit: Migranti, allarme Viminale: «Sbarchi autonomi moltiplicati, contesto senza precedenti» - Ultron65 : RT @ilmessaggeroit: Migranti, allarme Viminale: «Sbarchi autonomi moltiplicati, contesto senza precedenti» -

Ultime Notizie dalla rete : Viminale Sbarchi Migranti, allarme Viminale: «Sbarchi autonomi moltiplicati, contesto senza precedenti» Il Messaggero Sbarco di migranti nel Ragusano (VIDEO). Di Maio: “L’Europa deve rispettare i patti”

Sbarco di migranti in provincia di Ragusa. Bagnanti in fuga per paura di possibili positivi. RAGUSA – Sbarco di migranti in provincia di Ragusa nella mattinata di mercoledì 29 luglio 2020. Come testim ...

Migranti, allarme Viminale: «Sbarchi autonomi moltiplicati, contesto senza precedenti»

«In questo contesto senza precedenti, in cui gli sbarchi autonomi sulle coste italiane si sono più che moltiplicati in un brevissimo lasso di tempo, sono evidenti le complessità organizzative legate a ...

Sbarco di migranti in provincia di Ragusa. Bagnanti in fuga per paura di possibili positivi. RAGUSA – Sbarco di migranti in provincia di Ragusa nella mattinata di mercoledì 29 luglio 2020. Come testim ...«In questo contesto senza precedenti, in cui gli sbarchi autonomi sulle coste italiane si sono più che moltiplicati in un brevissimo lasso di tempo, sono evidenti le complessità organizzative legate a ...