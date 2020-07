VIDEO Verona, Pazzini ai saluti: “Non smetterò mai di ringraziare club e tifosi. Futuro? Rispondo così” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giampaolo Pazzini saluta l'Hellas Verona: dopo cinque stagioni il rapporto tra le due parti è giunto ai titoli di coda.L'esperto attaccante ha voluto rendere omaggio al club scaligero e ai tifosi nel corso della conferenza stampa d'addio: "Verona per me non è stata solo una squadra, è stato un percorso bellissimo pur tra alti e bassi. Mi sono sentito un veronese e avrò l’Hellas per sempre nel cuore. Ho avuto una splendida accoglienza in questa città, sia io che la mia famiglia. Devo ringraziare i miei compagni di squadra. Il mio Futuro? Ancora non lo so, ho un’idea ma voglio capire cosa fare da grande a mente fredda, al momento non ho offerte. Con la Spal ci sarò, mi metto in campo da solo", ha ... Leggi su mediagol

Verona, «O sole mio». Emozione pura all'Arena video Corriere della Sera Verona-Lazio, Inzaghi: "Cercheremo di aiutare Immobile"

Verona-Lazio, Juric: "Abbiamo giocato nettamente meglio noi"

