VIDEO | Padre Dall’Oglio, la sorella Francesca: “Da sette anni lotto per la verità” (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA – “A sette anni dal sequestro di mio fratello Paolo, come sorella chiedo verità sulla sua sorte. Che si sappia cosa è successo, impegnando risorse diplomatiche e della magistratura affinché sia fatto il possibile per riportarlo indietro“. Così, all’agenzia Dire, Francesca Dall’Oglio, una delle sorelle di padre Paolo, nel giorno in cui cade il settimo anniversario dal sequestro a Raqqa del missionario. Leggi su dire

