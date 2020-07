VIDEO | FOTO | Strage Bologna, ecco la app visuale che racconta le vittime ai giovani (Di mercoledì 29 luglio 2020) BOLOGNA – Una “visual novel” interattiva che racconta le storie delle vittime della strage del 2 agosto poco prima che scoppiasse la bomba, per “dare l’idea della normalità in cui questa strage è accaduta”. Si chiama “Bo 020880” ed è stata presentata questa mattina a villa Torchi a Bologna nell’ambito delle celebrazioni commemorative a 40 anni dalla tragedia che colpì la città. Leggi su dire

Internazionale : “È bello essere qui e vedere quanto le cose sono cambiate in questi cinquant’anni”. Un veterano statunitense torna… - AliceM40237980 : @swe3ttcreaturee ma poi la. busta che era chiusa nel sito contenente il. video di san siro è stata richiusa... per… - Paulett40816607 : @ohdiounsexyshop Ok, prendere video e foto ci sta perchè non sono privati ma pubblici. Pure da me li prendono su al… - _Its4nnie : RT @Sunxtommox: lo dico?lo dico vero volevo magari una loro foto o video insieme ma sono felice che si sono risposti ai tweet come prima,ha… - HarryandLou___ : RT @giuliavassa: ricordiamoci che se sono uscite quelle foto di loro che registravano il video di infinity, prima o poi uscirà. -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO FOTO Lamborghini Essenza Scv12: hypercar in 40 esemplari. Foto e video La Gazzetta dello Sport VIDEO | Corona d'alloro a 97 anni, il traguardo di nonno Giuseppe: è il laureato più anziano d'Italia

06Nuovi ritrovamenti durante campagna scavi archeologici a Sant’Angelo Muxaro (FOTO) 17:54Coronavirus: in Sicilia aumentano ancora i nuovi casi (+18), invariato il numero dei morti 17:49Covid19 in ...

Stato di emergenza, la sfuriata di Giorgia Meloni a Conte: “Non rida, siete pazzi irresponsabili”. Il video

Formiche è un progetto culturale ed editoriale fondato da Paolo Messa nel 2004 ed animato da un gruppo di trentenni con passione civile e curiosità per tutto ciò che è politica, economia, geografia, a ...

06Nuovi ritrovamenti durante campagna scavi archeologici a Sant’Angelo Muxaro (FOTO) 17:54Coronavirus: in Sicilia aumentano ancora i nuovi casi (+18), invariato il numero dei morti 17:49Covid19 in ...Formiche è un progetto culturale ed editoriale fondato da Paolo Messa nel 2004 ed animato da un gruppo di trentenni con passione civile e curiosità per tutto ciò che è politica, economia, geografia, a ...