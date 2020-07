VIDEO | Da Amleto a Romeo, a interpretare la pandemia ci pensa Shakespeare (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA – “Potrei essere rinchiuso in un guscio di noce e tuttavia ritenermi Re di uno spazio infinito, se non fosse che faccio brutti sogni”. A dirlo potrebbe essere anche un normale cittadino che negli ultimi mesi ha sperimentato sia la costrizione a casa, che la paura dell’invisibile, dell’ignoto, scatenata dalla pandemia Covid-19. Invece e’ l’Amleto di Shakespeare a pronunciare queste parole. “Durante l’isolamento le nostre case, piccole o grandi, sono diventate i nostri castelli nei quali eravamo rinchiusi a forza. Anche Amleto narra una vicenda simile: un principe chiuso in un castello, che non esce. Durante la quarantena ho ripensato al principe di Danimarca perche’ c’erano delle analogie nella sua tragicita’ e posso confermare che Shakespeare abbia costruito il suo personaggio usando le caratteristiche del segno piu’ complesso di tutti, il dodicesimo, e che racchiude tutti: i Pesci”. Una originale similitudine quella offerta da Enrico Petronio, attore e autore del libro ‘Le dodici stelle di Shakespeare‘, pubblicato da Emersioni di Lit Edizioni, per analizzare quanto abbiamo vissuto da marzo in poi in chiave shakespeariana. In questo testo lo scrittore decide di fare l’oroscopo ai personaggi inventati dal Bardo. Leggi su dire

dondy90 : Raga uscitemi il video di #pieroangela Amleto con la mela, ne ho bisogno #superquark - repubblica : RT @RepubblicaTv: L'Amleto di Roberto Latini al Teatro del Tempo di Parma: Il 24 e 25 gennaio per Parma 2020 Roberto Latini ha portato al T… - RepubblicaTv : L'Amleto di Roberto Latini al Teatro del Tempo di Parma: Il 24 e 25 gennaio per Parma 2020 Roberto Latini ha portat… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Amleto VIDEO | Da Amleto a Romeo, a interpretare la pandemia ci pensa Shakespeare - DIRE.it Dire Amleto 2020 al Quarticciolo, ragazzi e residenti protagonisti per Giorgio Barberio Corsetti

Giorgio Barberio Corsetti porta il “Cantiere Amleto o della gioventù usurpata” tra i quartieri e le generazioni di Roma. Venerdì 31 luglio, alle 18,30, l’appuntamento è al Parco Tor Tre Teste, in via ...

Gigi Proietti/ L’Amleto e la parodia di Shakespeare (Techetechetè)

Gigi Proietti è tra i protagonisti della puntata di oggi, venerdì 17 luglio 2020, di Techetechetè, il programma cult di Raiuno. Questa sera spazio ai video frammenti dedicati alla straordinaria carrie ...

Giorgio Barberio Corsetti porta il “Cantiere Amleto o della gioventù usurpata” tra i quartieri e le generazioni di Roma. Venerdì 31 luglio, alle 18,30, l’appuntamento è al Parco Tor Tre Teste, in via ...Gigi Proietti è tra i protagonisti della puntata di oggi, venerdì 17 luglio 2020, di Techetechetè, il programma cult di Raiuno. Questa sera spazio ai video frammenti dedicati alla straordinaria carrie ...