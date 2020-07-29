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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 18 | 15

VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2020 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 18:15 (Di mercoledì 29 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2020 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE AURELIA SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SUL LITORALE RomaNO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI ... Leggi su romadailynews

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