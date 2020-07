Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 09:45 (Di mercoledì 29 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2020 ORE 09:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL GRANDE RACCODO ANULARE DOVE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA TORBELLA MONACA E L’A24 CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; VERSO IL RACCORDO RICORDIAMO I LAVORI TRA FIORENTINI E TORCERVARA, CON CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA LENTA. CHIUSE ANCHE LE RAMPE DI USCITA E IMMISSIONE DA FIORENTINI E TOGLIATTI IN INGRESSO A Roma CODE SULLA FLAMINIA TRA CASTELNUOVO DI PORTO A RIANO E DA LABARO A VIA DUE PONTI RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA DA TORLUPARA, E SULLA ... Leggi su romadailynews

