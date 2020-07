Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2020 ore 08:45 (Di mercoledì 29 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2020 ORE 08:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO del PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL GRANDE RACCODO ANULARE DOVE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA TORBELLA MONACA E L’A24 CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; VERSO IL RACCORDO RICORDIAMO I LAVORI TRA FIORENTINI E TORCERVARA, CON CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA LENTA. CHIUSE ANCHE LE RAMPE DI USCITA E IMMISSIONE DA FIORENTINI E TOGLIATTI IN INGRESSO A Roma CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DUE PONTI RALLENTAMENTI SULLA ... Leggi su romadailynews

