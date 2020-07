Via libera del Senato allo scostamento di bilancio da 25 miliardi. E la maggioranza apre sul Mes (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Senato ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione di maggioranza che autorizza il nuovo scostamento di bilancio. I sì sono stati 170, ampiamente sopra la soglia necessaria di 160, 4 i contrari e 133 gli astenuti. ​I partiti di opposizione Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia avevano annunciato l'astensione dal voto. La risoluzione del centrodestra è quindi risultata preclusa. Dunque, via libera di Palazzo Madama allo scostamento di bilancio da 25 miliardi necessario a varare l'attesa manovra agostana volta a coprire il nuovo dl agosto con sgravi fiscali e proroghe degli ammortizzatori sociali per imprese e famiglie. Si tratta del terzo scostamento di ... Leggi su ilfogliettone

