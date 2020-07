Veronica Ruggeri, la iena a Miss Italia : com’era al tempo e com’è oggi (Di mercoledì 29 luglio 2020) oggi è una iena molto amata, la simpatica Veronica Ruggeri. Ma, nonostante la sua giovane età, ha un curriculum di tutto rispetto, dove figurano condizioni di vario genere e soprattutto, nel 2011 la sua partecipazione a Miss Italia. Ve la ricordate? Photo by – Google Veronica Ruggeri, una iena con un passato da Miss E’ … L'articolo Veronica Ruggeri, la iena a Miss Italia : com’era al tempo e com’è oggi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Ruggeri

MeteoWeek

Su Rai1 Una Storia da Cantare vince la serata di sabato 25 luglio con 1.833.000 spettatori e il 13% di share. Canale 5 e La Sai l’Ultima? si ferma a 1.450.000 spettatori e il 9.7% di share. Ascolti tv ...La iena Roberta Rei è stata vittima di una brutta caduta, per la quale è stata portata in ospedale. La giornalista rassicura sulle sue condizione e spiega ai fan di Instagram che non è niente di grave ...